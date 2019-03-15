Паника в Новой Зеландии: у вокзала прогремел взрыв

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У вокзала в Новой Зеландии прогремел взрыв 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
По данным ТАСС, новозеландские СМИ сообщили о том, что в Окленде в районе вокзала и рядом стоящего торгового центра раздался звук взрыва.
Подробности в настоящий момент выясняются.
Ранее утром 15 марта в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) было совершено два на падения на мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, в результате которых погибли 40 человек, ещё 20 пострадали.
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По данным местных СМИ, неизвестные вошли в здания религиозных учреждений и устроили беспорядочную стрельбу. Позже полицейские отчитались о задержании одного стрелка.
Им оказался Брентон Таррант, житель австралийского города Графтон, придерживающийся ультраправых взглядов. Он в шлеме, очках и военной куртке зашёл в мечеть Аль-Нур и начал расстреливать прихожан. Журналисты выяснили, что всё происходящее стрелок транслировал в интернет. Ранее в сети он опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал нападение «террористической атакой».
В настоящее время в Крайстчерче закрыты все школы, больница, и здание городского совета. Жителям не рекомендуется выходить на улицу. В город направлены дополнительные полицейские силы из Веллингтона.
Комментарии70
Происшествия , Видео , Крайстчерч , Новая Зеландия
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