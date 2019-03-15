Житель Москвы 14 марта облил оливковым маслом мавзолей Ленина, призывая советского деятеля «встать». Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным «МК», москвича заметили у мавзолея около 22:00. Прохожие обратили на мужчину внимание из-за его «загадочных речей». В какой-то момент он вытащил из пакета оливковое масло и начал поливать здание, выкрикивая «вставай, вставай».
После этого мужчину задержали полицейские. В отделе МВД по району Китай-город выяснили, что ему 37 лет, но больше москвич ничего не рассказал. Назвать свои мотивы он не смог.
В отдел вызвали медиков, которые пришли к выводу, что москвич страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что мужчина только пытался облить мавзолей, но сделать этого не смог: проход к зданию сейчас закрыт. В итоге он просто вылил масло на брусчатку. Мавзолей не пострадал.