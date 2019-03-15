Мужчина попытался «воскресить» Ленина маслом

Житель Москвы 14 марта облил оливковым маслом мавзолей Ленина, призывая советского деятеля «встать». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным «МК», москвича заметили у мавзолея около 22:00. Прохожие обратили на мужчину внимание из-за его «загадочных речей». В какой-то момент он вытащил из пакета оливковое масло и начал поливать здание, выкрикивая «вставай, вставай».

После этого мужчину задержали полицейские. В отделе МВД по району Китай-город выяснили, что ему 37 лет, но больше москвич ничего не рассказал. Назвать свои мотивы он не смог.

В отдел вызвали медиков, которые пришли к выводу, что москвич страдает расстройством личности и нуждается в психиатрической помощи.