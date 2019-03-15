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Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Эфиопские следователи обнаружили, что у разбившегося в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines триммер находился в таком же необычном положении, как и у аналогичного самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Как отмечается, об этом свидетельствуют найденные фрагменты стабилизатора самолета.
Ранее сообщалось, что газета The New York Times узнала об аномальном ускорении разбившегося в Эфиопии Boeing.
Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX.
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Происшествия , Катастрофы , Boeing , New York Times , Индонезия , Эфиопия
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