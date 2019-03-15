Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

Эфиопские следователи обнаружили, что у разбившегося в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines триммер находился в таком же необычном положении, как и у аналогичного самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Как отмечается, об этом свидетельствуют найденные фрагменты стабилизатора самолета. Ранее сообщалось, что газета The New York Times узнала об аномальном ускорении разбившегося в Эфиопии Boeing Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX.