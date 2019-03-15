Учительница, избитая осетинским депутатом, озвучила причину конфликта

Учительница одной из школ в Северной Осетии озвучила причину конфликта, который возник у нее с местным депутатом Василие Гогичашвили. По словам женщины, народный избранник кинулся в драку из-за двоек, которые получала его родственница.

«Он постоянно приходил разбираться в школу, если его 12-летней племяннице ставили «два» или просто делали замечание. Каждый раз ему все сходило с рук», — приводит сайт VSE42.RU слова избитой учительницы.

Женщина рассказала, что мужчина бил ее по лицу, дергал за волосы, давал пощечины. Учительница добавила, что полицейские уже проводят разбирательства по ее заявлению, а родители детей, на глазах которых депутат бил женщину, написали письмо на имя главы района с требованием принять меры. Женщина добавила, что проживает одна. За нее некому заступиться.

Ранее депутат собрания представителей Ардонского района Гогичашвили объяснил свое поведение и сдал мандат. Его видеообъяснение опубликовал портал «Основа». Гогичашвили заподозрили в нападении на учительницу после жалобы родителей и сотрудников школы №4 в Ардоне в Северной Осетии. Руководство школы уже написало на депутата заявление в полицию, уточняет «Национальная служба новостей».