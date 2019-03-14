Арестованным украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу

Следствие назначило проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении украинских моряков, арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из моряков Николай Полозов.

"Всего амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 моряка, в отношении еще троих ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоится на следующей неделе", — сказал он.

Защита выступает против проведения экспертизы, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Официальным подтверждением ТАСС пока не располагает.