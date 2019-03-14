Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестованным украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Следствие назначило проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении украинских моряков, арестованных по обвинению в незаконном пересечении границы в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из моряков Николай Полозов.
Украинские моряки отказались давать показания в суде
"Всего амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 моряка, в отношении еще троих ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоится на следующей неделе", — сказал он.
Защита выступает против проведения экспертизы, ссылаясь на Женевскую конвенцию.
Официальным подтверждением ТАСС пока не располагает.
ТАСС: последние новости
Судно под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе Источник: мужчину застрелили около жилого дома в Мытищах Минтранс РФ назвал недостатки разработки и сертификации причиной катастроф Boeing 737 Max
Происшествия , Видео
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение