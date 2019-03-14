Серийный педофил брал мальчиков из интерната и совращал их

Москве педофил оформлял опеку над мальчиками из интерната, совращал их и возвращал обратно. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в 2016 году мужчина стал опекуном ребенка и совершил над ним насильственные действия сексуального характера. После этого 50-летний опекун вернул мальчика обратно в интернат и взял другого, которого также совратил.

Следствию стало известно о преступлениях после заявления женщины, с сыном которой злоумышленник занимался репетиторством и в отношении которого совершил аналогичные насильственные действия.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По данным источника, его заключили под стражу до суда.

Уточняется, следствие также займется правовой оценкой действий органов опеки и попечительства Москвы, которые должны были следить за условиями проживания детей.

В марте сообщалось о директрисе петербургского детского дома №8 Наталье Федорове, которая несколько лет считала выдумщиками детей, рассказывавших ей о сексуальном насилии со стороны педагогов. Она призналась, что с 2003 по 2017 год не раз выслушивала жалобы от воспитанников, но не верила детям, так как они состояли на учете в психоневрологическом диспансере и «могли фантазировать на сексуальные темы».