Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серийный педофил брал мальчиков из интерната и совращал их 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Москве педофил оформлял опеку над мальчиками из интерната, совращал их и возвращал обратно. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета (СК) России.
По данным ведомства, в 2016 году мужчина стал опекуном ребенка и совершил над ним насильственные действия сексуального характера. После этого 50-летний опекун вернул мальчика обратно в интернат и взял другого, которого также совратил.
Следствию стало известно о преступлениях после заявления женщины, с сыном которой злоумышленник занимался репетиторством и в отношении которого совершил аналогичные насильственные действия.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). По данным источника, его заключили под стражу до суда.
Уточняется, следствие также займется правовой оценкой действий органов опеки и попечительства Москвы, которые должны были следить за условиями проживания детей.
В марте сообщалось о директрисе петербургского детского дома №8 Наталье Федорове, которая несколько лет считала выдумщиками детей, рассказывавших ей о сексуальном насилии со стороны педагогов. Она призналась, что с 2003 по 2017 год не раз выслушивала жалобы от воспитанников, но не верила детям, так как они состояли на учете в психоневрологическом диспансере и «могли фантазировать на сексуальные темы».
Последние новости
Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400 В США увидели желание России применить ядерное оружие Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны
Комментарии
Происшествия , Криминал , Москва
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение