Мужчину застрелила посреди улицы в Мытищах

Неизвестные убили мужчину в Мытищах посреди улицы. Информацию об этом «360» подтвердили в пресс-службе подмосковного МВД

«Подтверждаем обнаружение трупа, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — сказал представитель полиции.

Тело нашли на улице Борисовка, ориентировочно возле дома 20.

Очевидцы сообщили, что мужчину застрелили на проезжей части. Его тело обнаружили лежащим между двумя автомобилями.

По данным Telegram-канала 112, погибший — индивидуальный предприниматель, который занимался торговлей. Как пишет канал, убийца сделал несколько выстрелов и скрылся пешком.