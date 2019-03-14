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Мужчину застрелила посреди улицы в Мытищах 

360tv.ru + ещё 9 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные убили мужчину в Мытищах посреди улицы. Информацию об этом «360» подтвердили в пресс-службе подмосковного МВД.
«Подтверждаем обнаружение трупа, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — сказал представитель полиции.
Тело нашли на улице Борисовка, ориентировочно возле дома 20.
Очевидцы сообщили, что мужчину застрелили на проезжей части. Его тело обнаружили лежащим между двумя автомобилями.
По данным Telegram-канала 112, погибший — индивидуальный предприниматель, который занимался торговлей. Как пишет канал, убийца сделал несколько выстрелов и скрылся пешком.
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Происшествия , Криминал , Пожары , МВД , Мытищи
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