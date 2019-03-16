Летал в Москву: новые детали о разбившемся Boeing

Эксклюзив: Разбившийся в Эфиопии Boeing дважды летал в Москву

Разбившийся в Эфиопии Boeing 737-800 MAX 8 дважды выполнял рейс в Москву и обратно в 2019 году. Соответствующая информация есть на портале Flightradar24.

Борт был выпущен в октябре 2018 года. В «Эфиопские авиалинии» поступил в ноябре. О трагедии вблизи эфиопской столицы — репортаж корреспондента телеканала «МИР 24» Надежды Сережкиной.

Это был регулярный рейс из Эфиопии в соседнюю Кению. Самолет новейший Boeing 737-800 MAX успел отлетать меньше четырех месяцев. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Но всего через шесть минут после взлета пилот запросил экстренную посадку в аэропорту Аддис-Абебы. Еще через минуту связь с самолетом оборвалась.

Место крушения обнаружили сразу в пустыне близ города Дэбрэ-Зэйт. Взрывная воронка глубиной 10 метров.

«Такое ощущение, что он нырнул под землю. Эксперты говорят, что фюзеляж находится под землей. Для поисковых работ приходится использовать экскаватор», — говорит спасатель.

По данным сервиса Flightradar, самолет поднялся чуть выше 2,5 км и разогнался до 700 км/ч. Но скорость набора высоты была нестабильной. Пилот больше 20 раз пытался выровнять самолет, который с первых минут клонило вниз.

«Экипаж не может вмешаться в ситуацию. Автоматика дает отклонение рулей на пикирование, и пилот ничего не может сделать. Он все видит и понимает, что машина неправильно себя ведет. А отключения ее нет. На российских самолетах серии Ту-204, SuperJet есть кнопочка, отключаешь на штурвале, и главным в кабине является пилот», — отмечает заслуженный пилот России Юрий Сытник.

При похожих обстоятельствах в октябре 2018 разбился Boeing той же модели. Он принадлежал индонезийской компании Lion Air. Тогда из-за сбоя датчиков скорости автоматика увела самолет в пике. Лайнер упал на 13-й минуте после взлета. 189 человек погибли.

Boeing 737 MAX 8 выпускают с 2016 года. Особенность модели — двигатели большего диаметра и мощности по сравнению с предшественниками, семейством 737 NG. Также на Boeing 737 MAX 8 установлена новая система маневрирования. О том, что именно она могла стать причиной аварий, указали в самой компании.

«После серии консультаций с Федеральным управлением гражданской авиации США, авиационными властями и клиентами компании по всему миру мы приняли решение временно приостановить полеты мирового парка Boeing модификации 737 MAX. От имени компании выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в этих двух трагических авариях», — заявили в компании.

«Это одинаковые катастрофы, что индонезийского Boeing, что этого. Поэтому здесь, скорее всего, автоматика. Если пилот доложил, что есть проблемы с управлением, это уже говорит, что ненормально работает автоматика. Он борется с самолетом и ничего не может сделать», — отметил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Корпорация Boeing готова исправить неполадки, которые привели к катастрофам в Индонезии и Эфиопии. Компания планирует выпустить обновленное программное обеспечение в течение ближайшей недели, утверждают источники агентства Reuters.

Сейчас «черные ящики» эфиопского лайнера изучают во Франции. Росавиация и ряд стран приостановили эксплуатацию этих самолетов до конца расследования. Акции компании обвалились на 27 миллиардов долларов. Но MAX 8 остается одной из самых продаваемых моделей в истории Boeing. В 2019 году компания получила больше 5 тысяч заказов на их производство.