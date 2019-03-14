Брошенную в подмосковной квартире девочку вернули матери

Девочку, брошенную в квартире в подмосковном Раменском , вернули матери. Об этом сообщает «360» со ссылкой на детского омбудсмена по Московской области Ксению Мишонову.

Специальная комиссия изучила условия проживания ребенка и характеристику матери, медики оценили состояние девочки, после чего было решено вернуть ее в семью.

Специалисты пришли к выводу, что ребенок содержался в надлежащих условиях, ухожен и развит по возрасту.

Напомним, спасатели обнаружили 5-летнюю девочку в пустой квартире после жалоб соседей на продолжительный детский плач. Мать девочки объяснила, что воспитывает ребенка одна и работает на нескольких работах, ей пришлось оставить приболевшую дочь дома, а самой пойти на заработки.

На время проведения проверки ребенка изъяли у матери.

«Ситуация не криминальная. Мама одинокая, у нее много подработок. Она вышла из дома и думала, что вернется пораньше, но вернулась позже. Ребенок испугался, заплакал, соседи отреагировали. Эта ситуация говорит нам о том, что нам надо вырабатывать дополнительные меры поддержки для одиноких мам, которые иногда воспитывают даже нескольких детей», — сказала детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Напомним, 10 марта в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе в Москве спасатели обнаружили пятилетнюю девочку. Девочка не разговаривает, боится воды, в ее шею вросла резинка для волос. Сейчас ребенок находится в больнице, ее мать арестована по обвинению в покушении на убийство дочери.