Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брошенную в подмосковной квартире девочку вернули матери 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Девочку, брошенную в квартире в подмосковном Раменском, вернули матери. Об этом сообщает «360» со ссылкой на детского омбудсмена по Московской области Ксению Мишонову.
Специальная комиссия изучила условия проживания ребенка и характеристику матери, медики оценили состояние девочки, после чего было решено вернуть ее в семью.
Специалисты пришли к выводу, что ребенок содержался в надлежащих условиях, ухожен и развит по возрасту.
Мать девочки-маугли оправдалась за ситуацию с дочерью
Напомним, спасатели обнаружили 5-летнюю девочку в пустой квартире после жалоб соседей на продолжительный детский плач. Мать девочки объяснила, что воспитывает ребенка одна и работает на нескольких работах, ей пришлось оставить приболевшую дочь дома, а самой пойти на заработки.
На время проведения проверки ребенка изъяли у матери.
«Ситуация не криминальная. Мама одинокая, у нее много подработок. Она вышла из дома и думала, что вернется пораньше, но вернулась позже. Ребенок испугался, заплакал, соседи отреагировали. Эта ситуация говорит нам о том, что нам надо вырабатывать дополнительные меры поддержки для одиноких мам, которые иногда воспитывают даже нескольких детей», — сказала детский омбудсмен Ксения Мишонова.
Напомним, 10 марта в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе в Москве спасатели обнаружили пятилетнюю девочку. Девочка не разговаривает, боится воды, в ее шею вросла резинка для волос. Сейчас ребенок находится в больнице, ее мать арестована по обвинению в покушении на убийство дочери.
Комментарии
Происшествия , Московская область , Раменское
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение