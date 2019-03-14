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В Ставропольском крае нейтрализованы двое боевиков, планировавших совершить теракт 

ТАСС + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двое боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) , планировавшие совершить теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) в четверг.
"В ночь с 13 на 14 марта органами ФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ставропольском крае была получена информация о возможном перемещении вооруженных бандитов на автомобиле в Шпаковском районе вблизи хутора Балки. При попытке правоохранительных органов остановить подозрительный автомобиль лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия, применили гранату и попытались скрыться. В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы", — сообщили в НАК.
Личности боевиков предварительно установлены. "По данным оперативного штаба, оба бандита являлись уроженцами Волгоградской области, прибывшими в Ставропольский край для совершения преступлений террористической направленности. Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ", — сообщили в НАК.
На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и граната.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются возможные сообщники преступников.
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Происшествия , Африка , Ближний Восток , ФСБ , Исламское государство , МВД , Ставропольский Край
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