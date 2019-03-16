Судмедэксперт выдвинул предложение по эксгумации погибших на перевале Дятлова

Эксперты заговорили о необходимости эксгумировать тела советских туристов, погибших на перевале Дятлова.

В частности, на эксгумации настаивает судмедэксперт Эдуард Туманов, сообщает КП.

«У нас нет уверенности, что данные тех экспертиз, проведенных в 1959 году, полны и абсолютно достоверны. И если мы хотим провести полноценное расследование, мы должны изучить этот вопрос. Не исключено, что эксгумация может показать нам много чего удивительного», — заявил Туманов.

Сейчас Туманов находится в составе экспедиции, отправившейся на место трагедии. По его словам, важно увидеть общую картину, обстановку; изучить путь покидающих палатку; места, где туристы могли получить ранения и где нашли тела.

Зимой 1959 года в горах Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку и пять замерзших тел в нескольких километрах от нее. Позднее были найдены еще четыре трупа. Погибшие были разуты и полураздеты, некоторые имели смертельные травмы.

Что произошло на перевале — до сих пор не известно.

На днях на перевал Дятлова отправилась экспедиция с профессиональными экспертами и журналистами.