Глава соцфонда отобрала сотни квартир у пенсионеров 

В Санкт-Петербурге отправили под арест главу ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» Анастасию Королеву, обвиняемую в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Королева будет находиться под стражей до 6 мая 2019 года. Обвинение 40-летней женщине предъявили 12 марта. По мнению следователей, Королева и ее подельники занимались мошенничеством с квартирами пенсионеров. Ущерб от действий группы оценили более чем в 29 миллионов рублей.
Ранее петербургские следователи объединили в одно производство семь уголовных дел о незаконном завладении квартирами одиноких пенсионеров. В Следственном комитете заявили, что Королева, Алексей Фомин, Дмитрий Чернов и еще как минимум десять неизвестных людей входили в ОПГ, действовавшую в городе.
По версии следствия, члены ОПГ через рекламу своего «Фонда социальной защиты пенсионеров» искали одиноких пожилых людей, владеющих дорогим жильем. Затем обвиняемые уговаривали пенсионеров подписать договоры купли-продажи квартир, утверждая, что жилье станет собственностью государства. После этого пенсионеров отправляли в бюджетное учреждение «Дом ветеранов войны и труда № 1». По данным «Фонтанки», в кабинете директора дома ветеранов также прошел обыск.
По данным СК, в 2017-2018 годах фигуранты дела получили права на шесть квартир общей стоимостью в 22,5 миллиона рублей.
На заседании по аресту Королевой следователь заявил, что членов ОПГ проверят на причастность к совершению еще 20 преступлений с квартирами, а также убийств.
«Фонтанка» писала, что через Королеву и ее подельников могло пройти более 140 квартир и комнат. После выселения пенсионеров в ветеранский дом члены группы на время становились собственниками и продавали жилье по заниженной цене «с обременением»: например, одной из покупательниц предложили такую квартиру с обязательством пожизненно платить пенсионеру три тысячи рублей в месяц.