Глава соцфонда отобрала сотни квартир у пенсионеров

Санкт-Петербурге отправили под арест главу ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» Анастасию Королеву , обвиняемую в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Королева будет находиться под стражей до 6 мая 2019 года. Обвинение 40-летней женщине предъявили 12 марта. По мнению следователей, Королева и ее подельники занимались мошенничеством с квартирами пенсионеров. Ущерб от действий группы оценили более чем в 29 миллионов рублей.

По версии следствия, члены ОПГ через рекламу своего «Фонда социальной защиты пенсионеров» искали одиноких пожилых людей, владеющих дорогим жильем. Затем обвиняемые уговаривали пенсионеров подписать договоры купли-продажи квартир, утверждая, что жилье станет собственностью государства. После этого пенсионеров отправляли в бюджетное учреждение «Дом ветеранов войны и труда № 1». По данным «Фонтанки», в кабинете директора дома ветеранов также прошел обыск.

По данным СК, в 2017-2018 годах фигуранты дела получили права на шесть квартир общей стоимостью в 22,5 миллиона рублей.

На заседании по аресту Королевой следователь заявил, что членов ОПГ проверят на причастность к совершению еще 20 преступлений с квартирами, а также убийств.