Цеповяза перевели из хабаровского СИЗО в колонию

Ранее сообщалось, что члены ОНК в марте посетят СИЗО в Хабаровске, в котором находился Цеповяз. Планировалось проверить условия содержания людей.

"Цеповяз на днях убыл из СИЗО для отбытия наказания. УФСИН выдало нам справку, что его не спрятали от нас, а действительно там нет. Написали, что из СИЗО убыл для отбытия наказания, но куда, не написали", — сказала собеседница агентства.

Макарчук добавила, что в ходе проверки члены ОНК ознакомились с личной карточкой Цеповяза. "Всех интересовало, действительно ли он употреблял в пищу деликатесы, находясь в заключении. Мы посмотрели, что он заказывал: вполне обычный стандартный набор, никаких крабов там не было", — отметила Макарчук.