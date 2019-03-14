Телохранитель расстрелял мужчину в Москве

Москве у шиномонтажного сервиса произошла драка со стрельбой. Об этом сообщается на YouTube-канале управления МВД по Москве.

МВД опубликовало видеозапись, на которую попал конфликт. На записи видны трое мужчин, которые стоят над лежащим на земле человеком. Один из мужчин ударил лежащего палкой, а другой выстрелил в него.

Когда мужчины начали убегать в сторону своего авто, к автосервису подъехала другая машина. Из нее вышел человек и побежал за одним из нападавших. Избитый мужчина в это время поднялся с земли.

Инцидент произошел 12 марта. В конфликте участвовали люди из двух компаний, в одну из них входил мужчина с телохранителем. Именно телохранитель начал стрелять из травматического пистолета, он ранил своего оппонента в голову. В результате драки два человека были госпитализированы.

В полиции возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Сотрудники МВД задержали всех шестерых участников драки. Стрелок оказался 19-летним молодым человеком без постоянной работы.