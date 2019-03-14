Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телохранитель расстрелял мужчину в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве у шиномонтажного сервиса произошла драка со стрельбой. Об этом сообщается на YouTube-канале управления МВД по Москве.
МВД опубликовало видеозапись, на которую попал конфликт. На записи видны трое мужчин, которые стоят над лежащим на земле человеком. Один из мужчин ударил лежащего палкой, а другой выстрелил в него.
Когда мужчины начали убегать в сторону своего авто, к автосервису подъехала другая машина. Из нее вышел человек и побежал за одним из нападавших. Избитый мужчина в это время поднялся с земли.
Инцидент произошел 12 марта. В конфликте участвовали люди из двух компаний, в одну из них входил мужчина с телохранителем. Именно телохранитель начал стрелять из травматического пистолета, он ранил своего оппонента в голову. В результате драки два человека были госпитализированы.
В полиции возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Сотрудники МВД задержали всех шестерых участников драки. Стрелок оказался 19-летним молодым человеком без постоянной работы.
Комментарии
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Порошенко попал в неловкую ситуацию с женщиной
Украина В мире
Пешеход подрезал велогонщиков и устроил ДТП
Происшествия
«Галкин тупой»: Садальский высказался об убийстве Киркорова
Шоу-бизнес
NASA планирует отправить на Марс вертолет-беспилотник
Технологии Наука и техника
Кино для взрослых показали на экране посреди улицы
Общество
Пара чуть не погибла у ЗАГСа
Происшествия Общество
Кремль увеличит население России за счёт мигрантов
Политика СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение