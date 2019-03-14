Более 100 детей заразили гепатитом С в онкологической больнице

Более ста детей заразили гепатитом С в больнице Благовещенска

Родители детей, которые были заражены гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной клинической больнице, составили список всех пострадавших от халатности врачей. Оказалось, что медики заразили опасной болезнью более 100 маленьких пациентов, сообщает «Коммерсант».

Скандал разразился в конце декабря 2018 года, когда стало известно о 26 детях больных онкологией, которые заразились гепатитом С. Оказалось, что все они в в период с 2013 по 2018 гг. проходили лечение в стенах Амурской областной больницы. По словам экспертов, причина заражения в неоднократном использовании одноразовых медицинских перчаток и катетеров. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

«Когда дело получило огласку в СМИ, стали объявляться еще и еще родители детей с гепатитом С, которые лежали в этом отделении. Мы закончили составлять списки примерно на 100 случаях», — цитирует «Коммерсант» слова мамы одного из детей. Женщина также отметила, что порядка 60 человек были заражены в последние три года.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что заражение пациентов гепатитом С в стенах амурской облбольницы происходило в течение последних двух лет.

«Сообщения об "одномоментной" вспышке инфекции, к тому же якобы замалчиваемой властями, недостоверны», — подчёркивал Орлов.

Однако позже после проведенной проверки медицинского учреждения межведомственной комиссией пресс-служба регионального правительства отметила, что обследование персонала больницы, доноров и крови для переливания источника гепатита С не выявило.

Тем не менее, представители регионального минздрава , по словам родителей, пообещали отправить заражённых детей на лечение в Национальный центр гематологии и онкологии имени Рогачева в Москву. Однако предоставить гарантийные сертификаты на лечение детей сотрудники ведомства отказываются.