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Любитель наци. СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовное дело в отношении главы Института национальной памяти Украины, историка Владимира Вятровича. Его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщили RT в СК РФ.
Как отмечают в надзорном ведомстве, Вятрович на протяжении последних пяти лет постоянно отрицает факты, связанные с военными преступниками, ранее установленными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.
В частности, он ставит под сомнение принадлежность украинских националистических формирований времен Великой Отечественной войны к войскам СС, а также их участие в военных преступлениях против мирных граждан.
«Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание», — цитирует РЕН ТВ официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
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Происшествия , Украина , Светлана Петренко , СКР , РЕН ТВ
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