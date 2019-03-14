Любитель наци. СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти

Как отмечают в надзорном ведомстве, Вятрович на протяжении последних пяти лет постоянно отрицает факты, связанные с военными преступниками, ранее установленными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В частности, он ставит под сомнение принадлежность украинских националистических формирований времен Великой Отечественной войны к войскам СС, а также их участие в военных преступлениях против мирных граждан.