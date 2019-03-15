Скандал в детском онкоцентре Благовещенска: гепатитом C заразились больше 100 детей

Заболевших гепатитом С в детском онкоцентре Благовещенска уже более сотни. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на родителей пациентов. Официально ни больница, ни местные власти эту цифру не подтверждают. В пресс-службе правительства Амурской области заявили лишь, что дети заразились во время планового лечения. Первые случаи были выявлены еще в 2009 году, а источник заражения до сих пор не найден.

Даже с официальной точки зрения ситуация выглядит так: в онкоцентре Благовещенска дети, и так имеющие серьезные проблемы со здоровьем, годами заражаются гепатитом С. Причины неизвестны, а это значит, вирус может попадать в кровь онкобольных детей до сих пор.

В конце прошлого года сообщалось, что в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы гепатитом С заразились 26 пациентов. Родители говорят, что таких случаев уже больше ста. Заразились они не в один момент. По данным местных властей, первый случай был в 2008-2009 году.

О том, сколько их накопилось к сегодняшнему дню, официальные лица не сообщают. Добиться того, чтобы чиновники сказали вообще хоть что-то, удалось только после подключения прессы, говорит отец одного из заболевших Сергей:

«Приходится каждый раз с помощью СМИ вытаскивать правдивую информацию от местных властей. У нашего ребенка онкогематологическое заболевание, мы попали в больницу в 2017 году. У нас длительное лечение, девять месяцев мы находились в больнице. Через примерно три-четыре месяца у нас выявили гепатит, причины не сказали. «Переливание крови же делали вам, чего вы от нас хотите?»

«Коммерсантъ» приводит рассказ матери ребенка, у которого во время лечения от лейкоза также нашли гепатит C. По ее словам, на вопрос о происхождении вируса врачи тоже ссылались на переливание крови, но когда родители начали писать жалобы, в больнице все резко поменялось: медсестры стали использовать одноразовые перчатки, шприцы и венозные катетеры, хотя раньше могли работать «вообще без перчаток» и входить в палату с уже набранным шприцем.

В прошлом году Роспотребнадзор провел проверку в больнице. После этого управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В пресс-службе правительства Амурской области заявляли, что по факту 12 обращений от родителей межведомственная комиссия провела тщательное расследование. Обследование персонала больницы и доноров, кровь которых использовалась для переливания, не выявило источника гепатита С.

По словам медиков, заразиться гепатитом С не так уж и просто. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский говорит, что это возможно или при переливании, или при использовании нестерильного инструментария. При имеющихся в открытом доступе данных в версию с переливанием верится с трудом, продолжает он:

Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов: «Путь пока вырисовывается именно привязанный к месту, именно к онкологическому отделению, и более того, именно это противоречит идее о переливании крови, если только там нет маршрутизации, что именно это отделение какой-то конкретной кровью обеспечивает именно онкологически больных детей. Почему именно они заражаются, а дети других отделений, инфекционного или еще какого-нибудь, нет? В общем, есть здесь непонятное пока, поэтому власти должны обязательно там находиться для проведения полноценной проверки. Роспотребнадзор должен там сидеть безвылазно вместе с Росздравнадзором, с Минздравом, Следственным комитетом и выяснять, что происходит».

Судя по публикациям СМИ, все эти службы и ведомства там и сидят. Но источник заражения так и не найден, а это значит, что в клинике заражение онкобольных детей гепатитом может происходить прямо сейчас.