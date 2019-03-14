На московских рынках нашли майнинг-фермы

В ходе рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили несколько ферм для майнинга криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что владельцы ферм устанавливаются. Отмечается также, что были найдены большие суммы наличными. По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», речь идет о двух миллиардах рублей.

Ранее 11 марта сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверки на московских рынках. Отмечалось, что визит силовиков в торговые комплексы вызван конфликтами между участниками различных этнических ОПГ, происшедшими там в выходные и праздничные дни. В то же время источники агентств сообщили, что оперативные мероприятия на московских рынках также могут быть связаны с поиском криптовалютных ферм.