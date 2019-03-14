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На московских рынках нашли майнинг-фермы 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
В ходе рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили несколько ферм для майнинга криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что владельцы ферм устанавливаются. Отмечается также, что были найдены большие суммы наличными. По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», речь идет о двух миллиардах рублей.
Ранее 11 марта сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверки на московских рынках. Отмечалось, что визит силовиков в торговые комплексы вызван конфликтами между участниками различных этнических ОПГ, происшедшими там в выходные и праздничные дни. В то же время источники агентств сообщили, что оперативные мероприятия на московских рынках также могут быть связаны с поиском криптовалютных ферм.
О массовой драке в ночь на 9 марта на Белореченской улице в Москве сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах. Несколько человек накинулись друг на друга с ножами и травматическим оружием. Один из них получил огнестрельное ранение в живот. Еще трое — ножевые ранения. Их госпитализировали.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС
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