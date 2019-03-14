Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фасад здания упал перед парой по пути в ЗАГС. Видео 

360tv.ru + ещё 1
Башкирская пара, собиравшаяся подать заявление в ЗАГС, едва не погибла. На пути у них рухнул фасад Дома культуры.
Обрушение в поселке Красноусольский произошло 2 марта, но видео появилось в Сети лишь неделю спустя. На кадрах видно, как груда снега и обломков устремилась вниз через мгновение после того, как пара прошла в двери здания
Обрушение произошло на улице Коммунистической. По данным МЧС, причиной обрушения стали ветхое состояние конструкции и большое количество снега, скопившегося на козырьке здания.
«По прибытию установлено, что в результате большого скопления снега и устаревшей конструкции, произошло обрушение козырька длиной 20 метров. Погибших и пострадавших нет», — заявили в региональном управлении МЧС.
360tv.ru: последние новости
Осетинский депутат ворвался на урок и избил учителя перед детьми Душа компании. Близкие рассказали о погибших в Эфиопии супругах Поляковых Бросить бомбу — и уничтожить весь мир. Что известно о нападении на школу в Бразилии
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение