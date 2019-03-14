Башкирская пара, собиравшаяся подать заявление в ЗАГС, едва не погибла. На пути у них рухнул фасад Дома культуры.
Обрушение в поселке Красноусольский произошло 2 марта, но видео появилось в Сети лишь неделю спустя. На кадрах видно, как груда снега и обломков устремилась вниз через мгновение после того, как пара прошла в двери здания
Обрушение произошло на улице Коммунистической. По данным МЧС, причиной обрушения стали ветхое состояние конструкции и большое количество снега, скопившегося на козырьке здания.
«По прибытию установлено, что в результате большого скопления снега и устаревшей конструкции, произошло обрушение козырька длиной 20 метров. Погибших и пострадавших нет», — заявили в региональном управлении МЧС.