Фасад здания упал перед парой по пути в ЗАГС. Видео

Башкирская пара, собиравшаяся подать заявление в ЗАГС, едва не погибла. На пути у них рухнул фасад Дома культуры.

Обрушение в поселке Красноусольский произошло 2 марта, но видео появилось в Сети лишь неделю спустя. На кадрах видно, как груда снега и обломков устремилась вниз через мгновение после того, как пара прошла в двери здания

Обрушение произошло на улице Коммунистической. По данным МЧС, причиной обрушения стали ветхое состояние конструкции и большое количество снега, скопившегося на козырьке здания.