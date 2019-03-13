Российский депутат при детях наказал учительницу

6 марта депутат ворвался в класс, где учится его племянница, схватил за волосы учительницу и потащил ее к директору.

«Малолетние дети, видя происходящую картину, начали плакать, началась истерика у некоторых детей. Невзирая на все это, данный нелюдь продолжал тащить за волосы учителя», — рассказал источник издания в правоохранительных органах республики.

Накануне у одной из учениц класса пропали 70 рублей. Учительница собиралась устроить воспитательную беседу с тремя ее одноклассниками, которые в момент исчезновения денег находились в помещении. Одной из одноклассниц была племянница депутата. Мужчину оскорбили подозрения со стороны учителя, и он решил наказать ее, протащив за волосы по этажам школы.

Учителя рассказали, что год назад депутат уже применял силу в отношении другой учительницы.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.