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При обрушении здания школы в Нигерии погибли пятеро детей 

РИА Новости + ещё 27 3 часа назад
Фото: ChrisiosC, twitter
Не менее пяти учеников погибли при обрушении здания, в котором находилась школа, в городе Лагос в Нигерии, сообщает издание Guardian Nigeria со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек, среди которых семь детей, спасены из-под завалов обрушившегося здания.
Как сообщает газета, спасателям уже удалось извлечь тела четверых детей из-под завалов.
Согласно информации издания, власти города Лагос определили здание под снос в 2018 году, однако люди отказались покидать его.
Трехэтажное здание, где находилась школа, обрушилось в среду, более 100 человек оказались под завалами. Спасательная операция на месте инцидента продолжается, полиция также следит за ситуацией.
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