При обрушении здания школы в Нигерии погибли пятеро детей

Не менее пяти учеников погибли при обрушении здания, в котором находилась школа, в городе Лагос в Нигерии , сообщает издание Guardian Nigeria со ссылкой на представителя полиции.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 19 человек, среди которых семь детей, спасены из-под завалов обрушившегося здания.

Как сообщает газета, спасателям уже удалось извлечь тела четверых детей из-под завалов.

Согласно информации издания, власти города Лагос определили здание под снос в 2018 году, однако люди отказались покидать его.

Трехэтажное здание, где находилась школа, обрушилось в среду, более 100 человек оказались под завалами. Спасательная операция на месте инцидента продолжается, полиция также следит за ситуацией.