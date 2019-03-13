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В Петербурге умер двухлетний ребенок, отравившись наркотиками отца 

ТАСС + ещё 5 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Двухлетняя девочка умерла в квартире одного из домов во Фрунзенском районе Петербурга, отравившись, по предварительным данным, наркотиками, которые употреблял ее отец. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, мужчина задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности.
"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту обнаружения в квартире одного из домов по улице Димитрова тела малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Задержан ее отец, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, 27-летний отец девочки употреблял дома химические наркотики, остатки которых стряхнул на пол на кухне. При пока еще неустановленных обстоятельствах наркотики попали в организм ребенка, что, по предварительным данным, привело к смерти девочки. В рамках расследования СК намерен проанализировать работу профильных служб, обязанных осуществлять контроль за обстоятельствами воспитания и жизни ребенка в условиях, отвечающих его безопасности. Также будет дана правовая оценка действиям родителей.
Мера пресечения задержанному отцу пока не избрана.
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Происшествия , Криминал , СКР , Санкт-Петербург
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