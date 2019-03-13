В Петербурге умер двухлетний ребенок, отравившись наркотиками отца

Двухлетняя девочка умерла в квартире одного из домов во Фрунзенском районе Петербурга , отравившись, по предварительным данным, наркотиками, которые употреблял ее отец. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, мужчина задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту обнаружения в квартире одного из домов по улице Димитрова тела малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Задержан ее отец, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, 27-летний отец девочки употреблял дома химические наркотики, остатки которых стряхнул на пол на кухне. При пока еще неустановленных обстоятельствах наркотики попали в организм ребенка, что, по предварительным данным, привело к смерти девочки. В рамках расследования СК намерен проанализировать работу профильных служб, обязанных осуществлять контроль за обстоятельствами воспитания и жизни ребенка в условиях, отвечающих его безопасности. Также будет дана правовая оценка действиям родителей.

Мера пресечения задержанному отцу пока не избрана.