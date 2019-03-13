Боевик обвинил Галкина в организации теракта на концерте Киркорова

Один из подозреваемых по делу о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова не согласился с предъявленными обвинениями в терроризме и заявил, что планировал убить певца по заказу юмориста Максима Галкина, нынешнего супруга бывшей жены артиста Аллы Пугачевой, пишет сайт kp.ru. По словам адвоката обвиняемого, сотрудники Следственного управления МВД по Дагестану предъявили обвинение в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, а также в участии в террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России ) (запрещена на территории России) четырем местным жителям.

По версии следствия, Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились с целью осуществления террористической деятельности в составе ИГ,

передает «Интерфакс» . При помощи самодельных взрывных устройств они хотели совершить теракт 6 июля, однако из-за бдительности полицейских, которые осуществляли охрану зала, их планам не суждено было сбыться.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», — рассказал адвокат Казуева.

Согласно представителю защиты, изначально следователи не стали открывать уголовное производство в отношении задержанных в связи с отсутствием состава преступления в их действиях, однако в начале 2019 года изменили свое решение.

«С обвинением в терроризме Казуев не согласился и сказал, что его истинной целью было только убийство Киркорова. Якобы в 2017 году он находился в Москве, где на улице к нему подошел артист Максим Галкин. И за 2 млн рублей предложил ему совершить убийство Киркорова», — рассказал источник в следствии.

Он отметил, что обвиняемый со слов заказчика понял — Галкин якобы захотел ликвидировать Киркорова из ревности к бывшей супруге. Как рассказал сам Казуев, после получения согласия юморист выдал ему аванс в размере 1 млн рублей, сотовый телефон и сим-карту.

«В последующем Казуев, по его словам, отказался совершать убийство Киркорова во время концерта, так как из-за этого могли пострадать другие люди. Полученный от «Галкина» миллион он потратил на свои нужды, в частности, приобрел компоненты для бомбы», — добавил он.

Источник также рассказал, что обвиняемый подал ходатайство о необходимости допросить Галкина, Пугачеву и Киркорова по своему делу, однако получил отказ, так как представители правоохранительных органов расценили его заявление как попытку затянуть следствие. В пользу этого говорило и отсутствие объективных доказательств его показаний о роли мужа известной певицы в произошедшем.

«Мой подзащитный изначально признался в покушении на убийство, все рассказал, объяснил детали. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье «теракт» — принимали нашу позицию. Но все равно в итоге «повесили» это на него», — заявил представитель защиты Казуева.

Он подчеркнул, что следователи ни разу не вызвали Киркорова, несмотря на то, что он является потерпевшим по данному делу. Адвокат обвиняемого также настоял на том, что версия о попытке Галкина заказать убийство бывшего мужа Пугачевой должна быть проверена.

«И, что очень важно, разобраться в деталях их взаимоотношений. Необходимо тщательно проверить имел ли место такой весомый мотив, как ревность к бывшему супругу, о котором сообщил мой подзащитный», — добавил адвокат.

Официальные представители Киркорова заявили, что эта ситуация «не комментируется артистом».

«Это не моя тема, я комментировать ничего не могу», — прокомментировал произошедшее сам Максим Галкин, пишет «Коммерсант».

Казуеву, Халдузову, Ибрагимову и Магомедову были предъявлены обвинения в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, содействии терроризму, участии в деятельности террористической организации, создании и участии в незаконном вооруженном формировании, а также незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении.