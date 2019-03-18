Мужчину зарезали в подъезде дома на северо‑западе Москвы

Очевидцы сообщили в полицию об окровавленном человеке на лестничной площадке третьего этажа подъезда дома на улице Генерала Глаголева. Погибшим оказался мужчина 1970 года рождения.

«Задержан подозреваемый 1981 года рождения, который по указанному адресу во время ссоры ножом нанес ранения мужчине, от которых он скончался», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовно дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчину поместили под стражу.