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В США на жилой дом рухнул самолет 

ТК «Звезда» + ещё 10 9 часов назад
Фото: Carter Waide, twitter
Пилот двухмоторного самолета погиб на месте. О других жертвах инцидента информации пока нет.
В американском штате Огайо произошла авиакатастрофа — двухмоторный самолет рухнул на жилой дом в городе Мадейра.
Как уточняет ABC, пилот воздушного судна погиб на месте. В настоящее время информации о других жертвах инцидента пока нет.
Вместе с тем известно, что в доме, на который рухнул самолет, никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
Кадры с места инцидента были опубликованы в Twitter.
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