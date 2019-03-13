В США на жилой дом рухнул самолет

Пилот двухмоторного самолета погиб на месте. О других жертвах инцидента информации пока нет.

В американском штате Огайо произошла авиакатастрофа — двухмоторный самолет рухнул на жилой дом в городе Мадейра.

Как уточняет ABC , пилот воздушного судна погиб на месте. В настоящее время информации о других жертвах инцидента пока нет.

Вместе с тем известно, что в доме, на который рухнул самолет, никто не пострадал. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Кадры с места инцидента были опубликованы в Twitter.