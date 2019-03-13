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Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба 

Lenta.ru + ещё 9 13 марта 2019
Фото: Насрин Сотуде
Иранскую правозащитницу и адвоката Насрин Сотуде приговорили к 10 годам тюрьмы и 148 ударам плетью. Об этом ее муж Сотуде Реза Хандан рассказал агентству AFP.
Сотуде получила в общей сложности 33 года тюрьмы по семи обвинениям: в сговоре против власти, нарушении общественного порядка и другим статьям. По иранскому законодательству она будет отбывать самый длительный срок — десятилетний. Помимо этого суд назначил правозащитнице 148 ударов плетью за то, что она пришла в суд без хиджаба.
Насрин Сотуде активно выступает за отмену обязательного ношения хиджаба для женщин и против смертной казни. В июле 2018 года 55-летнюю женщину арестовали и присудили пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. До этого она уже отсидели три года за антигосударственную пропаганду. В 2012 году ее наградили премией Сахарова за выдающийся вклад в борьбу за права человека.
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