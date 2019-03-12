В Москве девушка ослепла на один глаз после косметической процедуры

В Москве девушка ослепла на один глаз после инъекции гиалурона в одной из столичных клиник. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По ее словам, косметолог не предупреждала ее о побочных действиях препарата. Кроме того, потерпевшая призналась, что не заключала никаких договоров перед процедурой, а потом выяснила, что специалист тоже работала там неофициально.

"Когда косметолог ввела препарат, я почувствовала "тяжелую" боль, будто мне на нос сильно давят. И при этой боли у меня резко как будто отключился глаз. А во втором глазу будто все волнами пошло" — сказала потерпевшая.

В ответ на жалобы ее попросили потерпеть. Однако зрение все равно не вернулось, и в клинику вызвали скорую помощь.

Врачи сообщили, что глаз уже никогда не сможет видеть. После поставленного диагноза знакомые пострадавшей нашли специалистов в Израиле. По словам девушки, клиника лишь частично согласилась помочь покрыть расходы.

Израильские специалисты провели несколько обследований, но в итоге подтвердили диагноз.

"Этим глазом я не буду больше видеть никогда Мы вчера с врачом разговаривали, он говорит, что пересадку глаза делают только в Бостоне, но это все еще экспериментально и стоит бешеных денег. И не факт, что хуже не сделают", — сказала потерпевшая.

По словам девушки, представители клиники просили ее не предавать историю огласке. Пострадавшая намерена с ними судиться.