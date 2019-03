Курьеры «Яндекс. Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале In your brain now.

Конфликт произошел возле станции метро «Кузнецкий мост» на одной из пешеходных улиц. На записи видно, как двое мужчин в желтой и зеленой куртках избивают друг друга фирменными сумками для еды. Прохожие пытаются их разнять.

В феврале в сети появилась фотография, на которой сотрудник Delivery Club и сотрудница «Яндекс. Еды» стоят в обнимку. Представители компаний пообещали подарить влюбленным поездку в Париж.