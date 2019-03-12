В Калининграде задержали группу лжериелторов

Организованную преступную группу лжериелторов, продававших квартиры в курортных городах области, задержала полиция в Калининграде . Злоумышленники взяты под стражу, против них возбуждено восемь уголовных дел, сообщается во вторник на официальном сайте областного управления МВД.

"В отношении подозреваемых следственные органы возбудили восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), а также частью 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Злоумышленники помещены в СИЗО", — говорится в сообщении.

Им грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию обратились восемь жителей Калининграда, которые планировали приобрести жилье через агентство недвижимости, предлагавшее квартиры в приморских городах по ценам ниже, чем у застройщика. Потенциальные покупатели отправлялись в офис компании в одном из торговых центров в Калининграде, заключали с ее представителями договоры и вносили предоплату. После этого сотрудники фирмы прекращали всякую связь со своими клиентами.

По данным следствия, злоумышленники получили от покупателей около 2,5 млн рублей. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.