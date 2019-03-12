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Арашукову назначили пособие в размере прожиточного минимума 

РИА Новости + ещё 3 50 минут назад
Фото: ТАСС
Рауфу Арашукову после временного отстранения от должности сенатора назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума, сообщила пресс-служба Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума", — говорится в сообщении.
Решен вопрос с работой Арашукова
Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
В тот же день по данному делу в Санкт-Петербурге был задержан и его отец Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Совет Федерации , Москва
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