Арашукову назначили пособие в размере прожиточного минимума

Рауфу Арашукову после временного отстранения от должности сенатора назначено ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума, сообщила пресс-служба Совета Федерации

"В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума", — говорится в сообщении.

Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В тот же день по данному делу в Санкт-Петербурге был задержан и его отец Рауль Арашуков . Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома"

К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.