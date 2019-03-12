Решен вопрос с работой Арашукова

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Арашукова отстранили от должности 

Рамблер 1 час назад
Басманный суд Москвы временно отстранил сенатора Рауфа Арашукова от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Совете Федерации.
Информацию об отстранении Арашукова подтвердила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Происшествия , Видео , Москва
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