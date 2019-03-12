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Напавший на десантников в Чечне в 2000 году боевик покончил с собой в колонии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 3 часа назад
Фото: YouTube
Осужденный за нападение на военнослужащих в 2000 году Чечне Аюб Тунтуев, член банды Шамиля Басаева, покончил жизнь самоубийством, об этом сообщила представитель фонда «Правовая инициатива» Ксения Бабич.
«Ужасная новость. Адвокат Тагир Шамсудинов сообщил о смерти во Владимирской колонии №6 — Аюба Тунтуева. Который дважды подавал в ЕСПЧ жалобы на пытки. Последние два года он находился в «одиночной камере», куда его помещали за дисциплинарные нарушения», — написала Бабич в своем Facebook.
Она добавила, что срок осужденному продлевали каждые полгода, «находя формальные причины».
«Адвокат навещал последний раз Тунтуева два месяца назад. Сейчас позвонил в колонию где ему сказали «это суицид» и бросили трубку», — заключила она.
Напомним, Тунтуев был осужден на 24 года и 11 месяцев, он также должен был выплатить штраф в 200 тыс. рублей.
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