Напавший на десантников в Чечне в 2000 году боевик покончил с собой в колонии

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Осужденный за нападение на военнослужащих в 2000 году Чечне Аюб Тунтуев, член банды Шамиля Басаева , покончил жизнь самоубийством, об этом сообщила представитель фонда «Правовая инициатива» Ксения Бабич. «Ужасная новость. Адвокат Тагир Шамсудинов сообщил о смерти во Владимирской колонии №6 — Аюба Тунтуева. Который дважды подавал в ЕСПЧ жалобы на пытки. Последние два года он находился в «одиночной камере», куда его помещали за дисциплинарные нарушения», — написала Бабич в своем Facebook. Она добавила, что срок осужденному продлевали каждые полгода, «находя формальные причины». «Адвокат навещал последний раз Тунтуева два месяца назад. Сейчас позвонил в колонию где ему сказали «это суицид» и бросили трубку», — заключила она. Напомним, Тунтуев был осужден на 24 года и 11 месяцев, он также должен был выплатить штраф в 200 тыс. рублей.