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Причиной штурма отдела МВД стали ворота 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Начальника отдела полиции по Новоусманскому району Воронежской области, здание которого брали штурмом, задержали после того, как он заставил директора коммерческой фирмы купить ворота для служебных помещений. Об этом во вторник, 12 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Как говорится в сообщении, стоимость ворот вместе с их установкой составляла 280 тысяч рублей. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Начальник райотдела признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления, в отношении него избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
11 марта сообщалось, что бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
Группа следователей регионального СКР и оперативников и бойцов спецназа ФСБ заблокировали территориальный отдел полиции, запретили сотрудникам пользоваться мобильной связью. В здании прошел обыск, в ходе которого были изъяты служебные журналы, в том числе из дежурной части, аудиозаписи и компьютеры.
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Происшествия , ФСБ , СКР , МВД , Воронежская Область
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