Причиной штурма отдела МВД стали ворота

Начальника отдела полиции по Новоусманскому району Воронежской области , здание которого брали штурмом, задержали после того, как он заставил директора коммерческой фирмы купить ворота для служебных помещений. Об этом во вторник, 12 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Как говорится в сообщении, стоимость ворот вместе с их установкой составляла 280 тысяч рублей. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Начальник райотдела признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления, в отношении него избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.