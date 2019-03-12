Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе

Вторую девочку-маугли нашли в Подмосковье

Подмосковье полицейские вскрыли квартиру, в которой запертой оказалась маленькая девочка, сообщает РИА Новости . По словам соседей, которые вызвали правоохранителей, ребёнок находился в заточении с вечера понедельника.

«В отдел полиции управления МВД "Раменское" поступило сообщение о том, что в одной из квартир плачет ребёнок. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции вскрыли дверь», — сообщила руководитель пресс-службы регионального главка Татьяна Петрова, подчеркнув, что освобождённая девочка 2013 года рождения.

В статье отмечается, что в настоящее время правоохранители занимаются поисками матери ребёнка. По словам Петровой, условия проживания в квартире оказались вполне приемлемыми.

Ранее столичные следователи разместили в сети видео осмотра квартиры на Ленинградском шоссе, в которой была заточена 5-летняя девочка. На записи, которая длится чуть более двух с половиной минут, автор видео с трудом пробирается сквозь горы хлама и мусора, которым завалены все помещения в квартире. В комнатах не оказалось целой мебели, обои со стен сорваны, окна настолько грязные, что через них не видно происходящее на улице. По предположению правоохранителей, в таких условиях ребёнок содержался несколько лет.

Специалисты зафиксировали у ребёнка отсутствие каких-либо социальных навыков, признаки анорексии и травму шеи. Девочку экстренно госпитализировали в реанимацию. По словам соседей, мать ребёнка несколько дней не появлялась дома. В настоящий момент женщина арестована. Ей назначено прохождение нескольких экспертиз, в том числе и психолого-психиатрической.