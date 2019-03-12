Миллионера из списка Forbes обокрали в Москве

В Москве обокрали председателя правления «Сибура»

Из московской квартиры председателя правления «Сибура» Дмитрия Конова украли ювелирные украшения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О квартирной краже стало известно 11 марта. По данным агентства, неизвестные проникли в квартиру Конова в Хамовниках в период с 27 декабря по 12 января. Сумма ущерба не уточняется.

Полиция начала проверку по обращению Конова.

Telegram-канал Mash уточняет, что украшения пропали из квартиры, расположенной в Коробейниковом переулке в центре Москвы.