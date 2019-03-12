СМИ: Глава Рязани Карабасов задержан силовиками

Исполняющий обязанности главы городской администрации Рязани Сергей Карабасов задержан сотрудниками правоохранительных органов . Как пишет «Свободная пресса», об этом сообщает портал Vidsboku со ссылкой на собственный источник.

Как рассказали очевидцы, сегодня утром силовики оцепили здание мэрии на улице Радищева, позднее Карабасова и его заместителя Сергея Савина вывели на улицу люди в масках, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Савин курирует в городской администрации вопросы строительства.

35-летний Карабасов исполняет обязанности главы Рязани с сентября 2017 года. До этого он занимал должности министра природопользования Рязанской области.