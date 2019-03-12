Мужчина напал с ножом на женщин в пивбаре на Ставрополье

В декабре в Ставрополе произошла массовая драка возле кальянной.

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