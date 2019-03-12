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Мужчина напал с ножом на женщин в пивбаре на Ставрополье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В Ессентуках возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство трех женщин.
Мужчина не хотел уходить из пивного бара после закрытия, поэтому бросился с ножом на посетительниц и продавца. На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».
«24 февраля текущего года в пивном баре между продавцом и посетителем произошла ссора из-за нежелания мужчины покидать заведение в связи с его закрытием. В процессе конфликта подозреваемый избил продавца и пивным бокалом ударил по голове двух посетительниц бара. Впоследствии мужчина, угрожая убийством, имевшимся при нем ножом, ранил всех трех женщин. Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку потерпевшим удалось выманить его на улицу и закрыть за ним дверь», — сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
В данный момент место происшествия осмотрено, вещественные доказательства изъяты, свидетели допрошены. Расследование продолжается.
В декабре в Ставрополе произошла массовая драка возле кальянной.
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Происшествия , Криминал , СКР , Ессентуки , Ставропольский Край
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