В Киеве неизвестные осквернили и ограбили храм УПЦ

В Оболонском районе Киева неизвестные ограбили и осквернили церковь Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви . Об этом информирует Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Отмечается, что 16 марта злоумышленники проникли в храм через окно в алтарной части. Они сбросили святые дары с престола, а также повалили семисвечник.

Кроме того вандалы украли пожертвования, серебряные кресты и цепочки.

В сообщении говорится, что прибывшие на место инцидента полицейские зафиксировали правонарушение.

Ранее в Винницкой области Украины сторонники новой украинской церкви пытались захватить храм.