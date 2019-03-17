В Киеве неизвестные осквернили и ограбили храм УПЦ 

В Оболонском районе Киева неизвестные ограбили и осквернили церковь Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви. Об этом информирует Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Отмечается, что 16 марта злоумышленники проникли в храм через окно в алтарной части. Они сбросили святые дары с престола, а также повалили семисвечник.
Кроме того вандалы украли пожертвования, серебряные кресты и цепочки.
В сообщении говорится, что прибывшие на место инцидента полицейские зафиксировали правонарушение.
Ранее в Винницкой области Украины сторонники новой украинской церкви пытались захватить храм.