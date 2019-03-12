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СМИ: За убийство следователя Шишкиной заплатили миллион рублей 

Ридус + ещё 5 2 часа назад
Фото: © ГСУ СК РФ по Московской области/ТАСС
Арестованные за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной получили от заказчика миллион рублей, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Заказчиком, как рассказал журналистам источник, знакомый с деталями расследования, мог быть владелец одного из интернет— магазинов.
Заказ на убийство следователя 17-летний петербургский школьник А. Г. получил в сентябре 2018 года на одной из площадок в так называемой скрытой сети — даркнете, где оставил объявление о поиске разовой работы.
Следствие предполагает, что А. Г оставил себе за посредничество 400 тысяч рублей, а 600 тысяч отдал исполнителю — своему соседу, 19-летнему первокурснику Абдулазизу Абдулазизову,
Подозреваемый в убийстве приехал в Москву, в одном из городов на востоке Подмосковья забрал пистолет в «закладке», а в гостиничном номере в Красногорске — патроны, рассказал собеседник издания.
Как сообщал «Ридус», 8 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной Абдулазиза Абдулазизова до 7 мая. Также был арестован 17-летний подросток, проходящий в рамках этого уголовного дела.
Днем ранее в Санкт-Петербурге полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали предполагаемых исполнителя и посредника убийства следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной.
Напомним, следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита в Подмосковье 10 октября 2018 года. Перед покушением в ее адрес неоднократно поступали анонимные угрозы. Кроме того, неизвестные сожгли ее личный автомобиль.
По некоторым данным, давление на сотрудника правоохранительных органов было связано с ее профессиональной деятельностью. Евгения Шишкина занималась расследованием уголовного дела о краже бонусных миль у участников программы лояльности ПАО «Аэрофлот».
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Происшествия , Криминал , ФСБ , Аэрофлот , МВД , Русская служба BBC
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