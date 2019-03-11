Раскрыто содержание записки о бомбе в российском самолете

На бумажной салфетке кривыми печатными буквами написано: «В самолете бомба. Пилоту». Автор послания неизвестен. Записку нашли в туалете, после ее получения пилот принял решение об экстренной посадке самолета.

Отмечается, что на данный момент все пассажиры находятся в гостинице. Завтра утром они вылетят в Москву.

После приземления авиалайнера всех пассажиров эвакуировали, экстренные службы начали проверять воздушное судно. Посольство России в Азербайджане подчеркнуло, что после обыска на борту будут искать тех, кто пустил слух о бомбе.