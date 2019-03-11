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Раскрыто содержание записки о бомбе в российском самолете 

Lenta.ru 2 часа назад
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал фотографию записки о бомбе, которую передали пилоту рейса Бахрейн–Москва авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно совершившего посадку в Баку.
На бумажной салфетке кривыми печатными буквами написано: «В самолете бомба. Пилоту». Автор послания неизвестен. Записку нашли в туалете, после ее получения пилот принял решение об экстренной посадке самолета.
Отмечается, что на данный момент все пассажиры находятся в гостинице. Завтра утром они вылетят в Москву.
После приземления авиалайнера всех пассажиров эвакуировали, экстренные службы начали проверять воздушное судно. Посольство России в Азербайджане подчеркнуло, что после обыска на борту будут искать тех, кто пустил слух о бомбе.
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Происшествия , Видео , Уральские авиалинии , Баку
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