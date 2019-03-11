В истории с девочкой-маугли всплыли новые детали

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Соседи рассказали о квартире девочки-маугли 

Рамблер 2 часа назад
Соседи девочки-Маугли рассказали «Московскому комсомольцу», что квартира, где жила девочка, давно казалась им подозрительной.
По их словам, около года назад они начали подозревать, что в доме их соседки Ирины не все в порядке, однако они и не подозревали масштабов бедствия. Ирина всегда хорошо выглядела и убедительно отвечала на вопросы.
В частности, она говорила, что у ее ребенка слабое здоровье, и девочка почти все время проживает у тетки, поскольку сама она занята на работе.
Когда жильцы дома интересовались по поводу странного запаха из квартиры, женщина говорила о проблемах с трубами и обещала все решить. У Ирины также накопился большой долг за коммунальные услуги. Соседи даже предлагали ей свою помощь, но она отказалась ее принять.
Ирина жила в доме давно. Как говорят соседи, квартира принадлежала ее родителям, которые умерли около 10 лет назад. Через некоторое время у Ирины появился мужчина, а затем и ребенок.
«В первые годы все выглядело нормально, мы часто встречали Ирину на улице с коляской, она ходила гулять в сторону канала. Однако что-то пошло не так, отец малышки исчез, а потом и ребенка мы стали видеть все реже…», — рассказали жильцы.
Соседи признаются, что и раньше слышали из квартиры детский плач и даже вызывали органы опеки и участкового, однако дверь им никто не открывал.
В ночь на воскресенье соседи снова вызвали полицию, потому что плач не прекращался несколько часов. Сотрудники полиции и МЧС приняли решение ломать дверь. В заваленной мусором квартире спасатели обнаружили пятилетнюю девочку. Девочка не разговаривает, боится воды, в ее шею вросла резинка для волос. Сейчас ребенок находится в больнице, ее мать задержана.
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Происшествия , Видео , МЧС , Московский комсомолец
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