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В Москве пенсионерку ограбили на 100 тысяч рублей 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Грабитель на севере Москвы ворвался в квартиру пенсионерки, отобрал 100 тысяч рублей и, заковав ее в наручники, ушел, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел накануне, о случившемся полицейские узнали после того, как им сообщили о доносящихся из квартиры на улице Острякова криках о помощи.
"Утром, около 08.30, в квартиру, предварительно позвонив в дверь, вошел неизвестный, потребовал у пенсионерки передать ему деньги и надел женщине на руки наручники", — рассказал собеседник агентства.
Получив 100 тысяч рублей, неизвестный, ничего больше не взяв, спустя четыре с лишним часа скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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