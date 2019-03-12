В Москве пенсионерку ограбили на 100 тысяч рублей

Грабитель на севере Москвы ворвался в квартиру пенсионерки, отобрал 100 тысяч рублей и, заковав ее в наручники, ушел, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД

Инцидент произошел накануне, о случившемся полицейские узнали после того, как им сообщили о доносящихся из квартиры на улице Острякова криках о помощи.

"Утром, около 08.30, в квартиру, предварительно позвонив в дверь, вошел неизвестный, потребовал у пенсионерки передать ему деньги и надел женщине на руки наручники", — рассказал собеседник агентства.

Получив 100 тысяч рублей, неизвестный, ничего больше не взяв, спустя четыре с лишним часа скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое.