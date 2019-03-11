Фигуранта дела о хищении из банка «Советский» приговорили к 2,5 года колонии

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На борту разбившегося лайнера в Эфиопии было трое россиян

В Москве задержали мужчину, который 18 лет находился в международном розыске

Парашютный инструктор Сергей Вяликов из Твери погиб при крушении самолета в Эфиопии