Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фигуранта дела о хищении из банка «Советский» приговорили к 2,5 года колонии 

ТАСС + ещё 1 49 минут назад
Фото: ТАСС
Суд в Петербурге в понедельник приговорил бывшего владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова к 2,5 года колонии по делу о хищении средств банка "Советский". Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Антонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима, штрафа в 300 тысяч рублей", — сказано в сообщении.
ТАСС: последние новости
На борту разбившегося лайнера в Эфиопии было трое россиян В Москве задержали мужчину, который 18 лет находился в международном розыске Парашютный инструктор Сергей Вяликов из Твери погиб при крушении самолета в Эфиопии
Происшествия , Криминал , Владимир Антонов , Банк "Советский" , ФСИН , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
США показали первый полет «Валькирии»
Армия Оружие
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Латвия отгородилась от России забором
В мире Прибалтика
Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
«Как собакам»: россиян возмутило видео с летящими в толпу блинами
Общество
Пассажир чудом избежал гибели в рухнувшем Boeing
Происшествия
Момент взрыва на НПЗ попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение