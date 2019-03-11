Суд в Петербурге в понедельник приговорил бывшего владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова к 2,5 года колонии по делу о хищении средств банка "Советский". Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Антонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима, штрафа в 300 тысяч рублей", — сказано в сообщении.