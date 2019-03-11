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Толбоев назвал причину крушений Boeing 737 MAX 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Заслуженный лётчик-испытатель России убеждён, что авиакатастрофы Boeing в Индонезии и Эфиопии произошли из-за неподготовленности пилотов, которые не сумели среагировать на сбой в компьютерной системе самолёта.
Такое мнение Магомед Толбоев высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Это сбой компьютерной программы внутри самолёта. Летчики не знают, что делать. Поэтому американцы после прошлой катастрофы (крушение Boeing 737 MAX-8 авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года) придумали временную инструкцию, как себя вести себя пилотам. Может быть, эфиопские пилоты об этом не знали. Но мало знать инструкцию, надо, чтобы специалисты Boeing объясняли и сделали хотя бы два-три полёта, показали бы».
По словам Толбоева, общий уровень подготовки пилотов падает в связи с внедрением систем автоматического управления самолётами.
«Американцы и Airbus (Европа) — пионеры в области внедрения программного обеспечения самолета целиком (от управления двигателем, подачи топлива до управления самолётом) — автоматизируют до предела. Роль пилота сводится к нулю — следить за лампочками, нажимать кнопки. Поэтому происходят такие катастрофы, и они будут происходить. Они не идут по пути обучения специалистов. А те, что летают, они не летчики, они пилоты-операторы».
Накануне в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX. Погибли 157 человек. Катастрофа произошла вскоре после вылета лайнера из Аддис-Абебы. Борт летел в кенийский Найроби. За полгода это уже вторая гибель Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года разбился Boeing 737 MAX-8 индонезийской авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. После катастрофы The Wall Street Journal писал, что компания Boeing скрыла от перевозчиков, что новые самолёты в некоторых условиях могут срываться в пике. После катастрофы в Эфиопии Великобритания и Китай временно запретили полёты Boeing 737 MAX.
Компания Boeing отложила презентацию нового самолёта — широкофюзеляжного Boeing 777X. Мероприятие должно было состояться 13 марта.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Магомед Толбоев , Boeing , Радиостанция "Говорит Москва" , Wall Street Journal , Индонезия , Эфиопия
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