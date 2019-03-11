В Баку экстренно сел российский самолет

Airbus A321 вылетел из Бахрейна в 11:30, в Москве его ждали в 16:00 по местному времени, однако над Азербайджаном самолет подал сигнал бедствия и экстренно сел в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Лайнеру пришлось сделать несколько кругов над Каспийским морем, скорее всего, чтобы выработать топливо.

Причина экстренной посадки пока неизвестна. Как сообщает Telegram-канал Baza, пилоту передали записку с информацией о якобы заложенной на борту бомбе. В Баку всех пассажиров лайнера эвакуировали. Всего на борту находились 207 взрослых, девять детей и девять членов экипажа. Самолет проверяют сотрудники спецслужб.