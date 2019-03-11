Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Баку экстренно сел российский самолет 

Рамблер + ещё 48 22 часа назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 11 марта, в Баку совершил экстренную посадку лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в московский аэропорт Домодедово. Об этом сообщает ТАСС.
Airbus A321 вылетел из Бахрейна в 11:30, в Москве его ждали в 16:00 по местному времени, однако над Азербайджаном самолет подал сигнал бедствия и экстренно сел в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.
Лайнеру пришлось сделать несколько кругов над Каспийским морем, скорее всего, чтобы выработать топливо.
Причина экстренной посадки пока неизвестна. Как сообщает Telegram-канал Baza, пилоту передали записку с информацией о якобы заложенной на борту бомбе. В Баку всех пассажиров лайнера эвакуировали. Всего на борту находились 207 взрослых, девять детей и девять членов экипажа. Самолет проверяют сотрудники спецслужб.
ТАСС сообщает со ссылкой на источник в российских авиадиспетчерских кругах, что у самолета мог сработать датчик, свидетельствующий о неисправности.
Комментарии
Происшествия , Войска , Катастрофы , Пожары , Аэропорт Домодедово , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Баку , Бахрейн
Читайте также
Видео
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Лановой объяснил пропуск прощания с Этушем
Общество
Самолет протаранил колесо обозрения
Происшествия Общество
На концерте Киркорова готовился теракт
Происшествия Шоу-бизнес
В истории с девочкой-маугли всплыли новые детали
Происшествия
Боню побили «молотком» в Белоруссии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение