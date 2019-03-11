В Москве задержали киллера, находившегося в международном розыске 18 лет

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России в городе Москве задержан мужчина, находящийся в международном розыске", — заявила она.

По словам Волк, установлено, что в начале 2000-х годов злоумышленник создал устойчивую вооруженную группу и, будучи ее организатором, распределял обязанности среди участников, разрабатывал планы совершения тяжких преступлений.

"Правоохранительными органами Республики Казахстан ему было предъявлено обвинение в совершении убийства своего бизнес-партнера в августе 2001 года. После чего фигурант был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", — рассказала Волк.

Она указала, что обвиняемый задержан в Москве сотрудниками полиции, в настоящее время он экстрадирован в Казахстан.