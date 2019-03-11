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В Москве задержали киллера, находившегося в международном розыске 18 лет 

Р-Спорт + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Москве киллера, который находился в международном розыске 18 лет, он экстрадирован в Казахстан, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России в городе Москве задержан мужчина, находящийся в международном розыске", — заявила она.
По словам Волк, установлено, что в начале 2000-х годов злоумышленник создал устойчивую вооруженную группу и, будучи ее организатором, распределял обязанности среди участников, разрабатывал планы совершения тяжких преступлений.
"Правоохранительными органами Республики Казахстан ему было предъявлено обвинение в совершении убийства своего бизнес-партнера в августе 2001 года. После чего фигурант был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", — рассказала Волк.
Она указала, что обвиняемый задержан в Москве сотрудниками полиции, в настоящее время он экстрадирован в Казахстан.
"Киллера вернули на место преступления спустя 18 лет", — говорится на официальном сайте МВД РФ.
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Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , Интерпол , Москва
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