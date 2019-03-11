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Ижевчанка наказала сына, свесив его за ноги с балкона 14 этажа 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: iStock
Жительница Ижевска решила наказать своего сына, свесив его за ноги с балкона. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Происшествие случилось еще в конце октября прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас.
Женщина жила со своим шестилетним сыном в квартире по улице Баранова. Второй ее сын десяти лет жил с отцом. Накануне происшествия мужчина привез его в гости, а на следующий день, когда младший сын отказался убирать игрушки, женщина вывела его на балкон, взяла за ноги и свесила вниз головой с 14 этажа. Старший сын при этом ревел и просил вернуть брата в квартиру, но мать продолжала удерживать его в таком положении.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание"). Следователи опросили соседей и родственников подозреваемой, которые рассказали, что женщина и ранее совершала неправомерные действия в отношении детей "в воспитательных целях". Сейчас эта информация проверяется. Ижевчанка находится на стационарной судебно-психиатрической экспертизе.
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Происшествия , Ижевск
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