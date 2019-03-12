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Москвич избил сестру и убил ее собаку на севере Москвы 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 10 марта.
В полицию обратилась 37-летняя женщина, проживающая на улице Бестужевых. По ее словам, на нее напал 51-летний брат.
Сотрудники полиции выяснили, что между родственниками произошел скандал, в ходе которого мужчина нанес сестре телесные повреждения.
Кроме того, он ударил ногой собаку женщины породы чихуахуа. От полученных травм животное погибло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
8 марта четверо неизвестных в городском округе Щелково убили хозяина частного дома, его жену госпитализировали сотрудники скорой помощи.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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