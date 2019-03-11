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ФСИН отреагировала на видео пыток в ярославской колонии 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба УФСИН России по Ярославской области отреагировала на опубликованное в "Новой газете" видео нарушений в ярославской колонии, передает РИА "Новости".
В ведомстве сообщили, что видео было обнаружено в феврале сотрудниками регионального управления ФСИН.
"По факту размещения в "Новой газете" двух "новых" видео с фактами нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения сообщаем, что данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии N1", — говорится в сообщении ведомства..
Отмечается, что информация об этом была размещена на сайте УФСИН.
Ранее новые записи с пытками в ярославских колониях опубликовали СМИ.
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