ФСИН отреагировала на видео пыток в ярославской колонии 

Пресс-служба УФСИН России по Ярославской области отреагировала на опубликованное в "Новой газете" видео нарушений в ярославской колонии, передает РИА "Новости".
В ведомстве сообщили, что видео было обнаружено в феврале сотрудниками регионального управления ФСИН.
"По факту размещения в "Новой газете" двух "новых" видео с фактами нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения сообщаем, что данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии N1", — говорится в сообщении ведомства..
Отмечается, что информация об этом была размещена на сайте УФСИН.
Ранее новые записи с пытками в ярославских колониях опубликовали СМИ.